لماذا كان أداء بايدن أفضل من باقي الديمقراطيين في جميع أنحاء البلاد؟

منها السعودية وتركيا.. لماذا تواصلت دول مع بايدن بينما صمتت أخرى؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحدث الرئيس المنتخب جو بايدن مع بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، الخميس، وفقًا لبيان صادر عن فريق بايدن.

وجاء في البيان أن "الرئيس المنتخب شكر قداسته على البركات والتهاني، وأعرب عن تقديره لقيادته في تعزيز السلام والمصالحة والروابط الإنسانية المشتركة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف البيان أن بايدن أعرب عن "رغبته في العمل معا على أساس الإيمان المشترك بالكرامة والمساواة للبشرية جمعاء في قضايا، مثل رعاية المهمشين والفقراء ومعالجة أزمة تغير المناخ والترحيب والاندماج للمهاجرين واللاجئين في مجتمعاتنا".

ويشار إلى أن بايدن يعتبر ثاني رئيس كاثوليكي منتخب للولايات المتحدة قد كان على تواصل مع البابا فرانسيس على مر السنين.

وعندما كان بايدن نائبًا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قاد بايدن الوفد الأمريكي إلى القداس الافتتاحي للبابا فرانسيس في ربيع 2013. وفي 2015، رافق البابا في العديد من محطاته طوال زيارته للولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق من أبريل 2016، التقى بايدن بالبابا في الفاتيكان في المؤتمر الدولي الثالث للطب التجديدي، حيث ألقى أيضًا ملاحظات ركزت على إيجاد علاج للسرطان.