الصين تهنئ بايدن بالفوز: نحترم اختيار الشعب الأمريكي

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بكين، الصين (CNN)—هنأت الصين المرشح الديمقراطي، جو بايدن بالفوز بالانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 مؤكدة على احترامها "اختيار الشعب الأمريكي".

جاء ذلك على لسان وانغ وينبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال ملخص صحفي، حيث قال: "كنا نتتبع التفاعل المحلي والدولي على الانتخابات الأمريكية، نحن نحترم اختيار الشعب الأمريكي".

وتابع قائلا: "نهنئ السيد بايدن والسيدة هاريس.. نحن نتفهم أن نتائج الانتخابات الأمريكية سيتم تحديدها وفقا للقوانين والإجراءات الأمريكية".

وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية قد قال في ملخص صحفي، الاثنين، معقبا على الانتخابات الأمريكية: "لقد علمنا أن السيد بايدن أعلن فوزه بالانتخابات، نفهم أن نتيجة الانتخابات العامة ستُحدد وفقا للقوانين والإجراءات في الولايات المتحدة"، حسب قوله.