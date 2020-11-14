بعد انتزاع بايدن جورجيا خامس معقل قوة للجمهوريين.. أين يقف ترامب الآن؟

بايدن يهزم ترامب في مركز قوة الجمهوريين.. ما أهمية فوزه في أريزونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تمكن المرشح الديمقراطي بسباق الرئاسة الأمريكية، جو بايدن من انتزاع ولاية جورجيا وأصواتها الـ16 في المجمع الانتخابي من الرئيس دونالد ترامب ليصل إلى 306 أصوات (بالمجمع الانتخابي) وفقا لمؤشر CNN.

أين يقف الرئيس ترامب الآن؟

يقف الرئيس ترامب الآن عند 232 صوتا بالمجمع الانتخابي (الهدف هو الوصول إلى 270 صوتا للفوز بسباق الرئاسة) بعد أن قلب بايدن 5 ولايات عرفت بتأييدها للجمهوريين والحزب الجمهوري خلال سباقات الرئاسة الأمريكية، هي كل من أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا وميشيغان بالإضافة إلى ويسكنسن.

أما على صعيد التصويت الشعبي (عدد أصوات الناخبين) نال ترامب وفقا لمؤشر CNN 72,767,316 مليون صوت بنسبة 47.3% مقابل نيل بايدن 78,187,409 مليون صوت بنسبة بلغت 50.9%.

ترامب قال في أولى تصريحاته العلنية منذ أيام: "لن أفعل - لن تقوم هذه الإدارة بالإغلاق. مهما حدث في المستقبل - من يعرف أي إدارة ستكون؟ أعتقد أن الوقت سيخبرنا - لكن يمكنني أن أخبركم أن هذه الإدارة لن تذهب إلى الإغلاق".

ويذكر أن هذه هي المرة الأولى التي لا يتمسك فيها ترامب بأنه فاز بالسباق الرئاسي، مثلما ردد ذلك من قبل عدة مرات.