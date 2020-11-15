أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استقال رئيس بيرو المؤقت مانويل ميرينو، من منصبه على الهواء مباشرة، الأحد، بعد مطالبة الكونغرس البيروفي باستقالته.

وقالت ميرينو: "سأفعل كل ما بوسعي لضمان الخلافة الدستورية التي يقررها الكونغرس".

يأتي ذلك بعد ست ليالٍ من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، مما أسفر عن مقتل اثنين متظاهرين، وإصابة العشرات بعد احتجاجات ليلة السبت.

كانت الاحتجاجات تندد بعزل الرئيس السابق مارتن فيزكازا، الذي أقاله الكونغرس بدعوى "العجز الأخلاقي"، على خلفية اتهامات بتلقّيه رشاوى من مطورين عقاريين في 2014، عندما كان لا يزال حاكم ولاية.

وعبّر ميرينو عن تعازيه لأسر الضحايا، قائلاً: "إن البلاد في حداد، ولا شيء يبرر احتجاجًا شرعيًا يؤدي إلى وفاة البيروفيين".

وتولى ميرينو، الذي كان رئيسًا للبرلمان، مهامه يوم الثلاثاء، بعد أن عزل الكونغرس الرئيس السابق مارتن فيزكارا.

ومن غير الواضح من سيكون بديله.