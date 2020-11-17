بعد فوز بايدن.. كيف ستختلف سياسات نظام الهجرة في أمريكا؟

(CNN)-- خلال ما يقارب الأربع سنوات، عرقلت إدارة ترامب الهجرة إلى الولايات المتحدة تدريجياً وبشكل سريع، مما جعل من الصعب للغاية على العديد من الناس المجيء إلى البلاد سعياً في الدراسة والعمل والبحث عن ملجأ. ولكن صدور نتائج الانتخابات والإعلان عن فوز بايدن كان بمثابة خطوة أمل لآلاف إن لم يكن الملايين من المهاجرين.

كان إنهاء برنامج “DACA” واحد من سلسلة المحاولات التي قام بها ترامب للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة على مدار فترة رئاسته. حيث هددت إدارته بإنهاء الحماية الإنسانية للأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية بسبب الصراع أو الكوارث الطبيعية، كما تم وضع سلسلة من العقبات أمام المهاجرين الذين يحاولون طلب اللجوء في الولايات المتحدة، من بين سياسات أخرى.

يمنح فوز بايدن أملاً جديداً للعديد من المهاجرين الذين يسعون إلى القدوم أو البقاء في البلاد. قال جيريمي ماكيني، محامي الهجرة، "الأمل ما يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة"، مشددًا على القلق اليومي بين المحامين والمدافعين عن مسار رئاسة ترامب.

إليكم أبرز ما جاء في الأهداف التي يسعى بايدن إلى تنفيذها عند استلامه للرئاسة:

1. اتخاذ الإجراءات العاجلة لتغيير سياسات ترامب

2. تحديث نظام الهجرة في أمريكا

3. الترحيب بالمهاجرين في المجتمع الأمريكي

4. إعادة تأكيد التزام أمريكا اتجاه طالبي اللجوء واللاجئين

5. معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية

6. تنفيذ فحص الحدود الفعال