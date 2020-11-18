مراسلة CNN من قلب مسيرة ترامب "المليونية": لا يزيدون عن 5 آلاف شخص

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، رئيس وكالة الأمن السيبراني بوكالة الأمن القومي، كريس كيربس، بعد ما قاله الأخير حول مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية 2020.

وربط ترامب في تغريدته التي أعلن فيها إقالة كريبس بيانا للأخير قال فيه إنه "لا يوجد هناك دليل بأن أي نظام انتخابي حذف أو خسر أصواتا أو غير الأصوات أو أنه تعرض لأي نوع من التعطيل".

وقال ترامب في تغريدته: "البيان الأخير لكريس كريبس حول أمن انتخابات 2020 غير صحيح، وهناك مخالفات جسيمة واحتيال"، مرددا مرة أخرى عددا من نظريات المؤامرة التي لا أدلة عليها، قبل أن توصمها شركة تويتر بأنها تغريدة "مختلف عليها".

وكان مصدر مقرب من كيربس قد قال لـCNN إنه الأخير كان على علم بأنه سيقع في مشكلة لقوله الحقيقة، وأنه فهم أن إقالته ستأتي مبكرة بعد أن بدأت منظمات إعلامية صديقة لترامب بمهاجمته.