أستراليا (CNN)— أشار تقرير رسمي إلى مزاعم إقدام قوات النخبة الأسترالية على قتل 39 مدنيا أفغانيا بصورة غير قانونية منهم سجناء في بيئة سيطرت عليها "شهوة الدم والتنافس على القتل"، وفقا للتقرير.

وتلفت الوثائق في التقرير إلى إحدى الحوادث التي تم تنقيحها لحماية هوية المتورطين فيها، واصفة إياها بانها "ربما كانت أكثر الأحداث الشائنة في تاريخ أستراليا العسكري"، في الوقت الذي تشير له الوثائق بأن حالات القتل المزعومة الـ39 لم تقع خلال معارك وأن الضحايا كانوا من غير المقاتلين أو لم يعودا كذلك.

قائد قوات الدفاع الأسترالية، الجنرال انجس كامبيل

وقال قائد قوات الدفاع الأسترالية، الجنرال انجس كامبيل، الخميس إنه كان هناك "ثقافة المحارب" بين بعض أعضاء القوات الخاصة الأسترالية ممن أدوا مهاما في أفغانستان.

وعبر كامبيل عن أسفة "الصادق وغير المتحفظ" لشعب أفغانستان للتصرف الوارد في التقرير الذي قال إن "من شأنه أن يدمر حياة العائلات والمجتمعات الأفغانية، ويسبب ألما ومعاناة لا حد لها ولا يمكن تصورها".