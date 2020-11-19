نيودلهي، الهند (CNN)-- أعلنت الشرطة الهندية العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعد أن تعرضت "لاغتصاب جماعي ونزع كبدها لاستخدامه في السحر الأسود" في ولاية أوتار براديش شمال البلاد.

وقال مفتش الشرطة في منطقة كانبور ناجار الريفية بريجيش سريفاستافا، في بيان: "عثرنا على اثنين من المشتبه بهم من الذكور الذين كانوا يعيشون في قرية الضحية، ونعتقد أنهما متورطان في الحادث، لذلك قمنا باعتقالهما".

وأضاف مفتش الشرطة أن المشتبه بهما "اعترفا بالجريمة عند استجوابهما، وأفاد أحدهما بأن عمه قد دفع لهم لارتكاب الجريمة. وكانا ثملين قبل ارتكاب الجريمة وحاولا اغتصابها ثم قطعوها وأخذوا كبدها ليعطوه للعم".

وتعتقد الشرطة أن استئصال كبدها مرتبط بطقوس خرافية قام بها عم أحد المتهمين الذي لم يتمكن من إنجاب طفل من زوجته.

وذكر مفتش الشرطة أن "أحد المتهمين قال إن العم لم يكن قادرا على إنجاب طفل منذ أن تزوج في عام 1999. لذلك باتباع توجيهات العم وأخذ بعض المال، ارتكبا هذه الجريمة"، مضيفا أن "الشرطة ألقت القبض على العم وزوجته، اللذين كانا على علم بالجريمة، وما زالا يخضعان للاستجواب".