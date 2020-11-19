كل ما قد تحتاج معرفته عن مظاهرات نيجيريا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- انتقد وزير نيجيري بارز CNN، الخميس، قائلا إنه يجب معاقبة الشبكة بسبب تحقيقها الذي كشف أدلة على أن الجيش والشرطة النيجيريين فتحوا النار على متظاهرين غير مسلحين في 20 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وركز تحقيق CNN على مظاهرة ضد وحشية الشرطة، قادتها حركة سلمية إلى حد كبير، تسمى EndSARS أو أوقفوا سارس. وتشير سارس إلى شرطة مكافحة السرقة في نيجيريا.

ورفض وزير الإعلام والثقافة، لاي محمد، التحقيق الذي أجرته شبكة CNN، ووصفه بأنه "أخبار كاذبة" و"معلومات مضللة"، ونفى مرارًا استخدام الجيش الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

وفي أهم رد حكومي حتى الآن على عنف 20 أكتوبر تشرين الأول، قال لاي محمد، في مؤتمر صحفي في العاصمة أبوجا: "مثل أي شخص آخر، شاهدت تقرير CNN. يجب أن أخبرك أنها تعزز المعلومات المضللة التي تدور حولها، وهي عمل غير مسؤول بشكل صارخ وعمل صحفي رديء من قبل منظمة إخبارية دولية مرموقة".

وقال: "هذا أمر خطير للغاية، ويجب معاقبة CNN على ذلك".

وقال متحدث باسم الشبكة إن CNN تتمسك بتحقيقاتها.

وقال المتحدث، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "تم بحث تقاريرنا بعناية ودقة، ونحن نلتزم بها".

واستند تحقيق CNN إلى شهادات من عشرات الشهود، والصور التي حصلت عليها وحددت موقعها الجغرافي. ورسمت الشبكة صورة لكيفية إطلاق أفراد من الجيش والشرطة النيجيريين النار على الحشد، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة العشرات.

وتحققت CNN من لقطات الفيديو التي تم الحصول عليها من العديد من شهود العيان والمتظاهرين باستخدام الطوابع الزمنية والبيانات من ملفات الفيديو.

وتُظهر اللقطات جنودًا يبدو أنهم يطلقون النار في اتجاه المتظاهرين. وتفيد روايات شهود عيان أنه بعد انسحاب الجيش حدثت فورة إطلاق نار ثانية في وقت لاحق من المساء.

قبل بث التقرير، حاولت CNN عدة مرات الحصول على تعليق من الجيش النيجيري وقوات الشرطة. ولم يتم الرد على أي مكالمات.

بينما ردت قوات الشرطة في حكومة ولاية لاغوس بأنه "لا تعليق" في ضوء المراجعة القضائية الجارية.

كما تضمنت شبكة CNN تعليقًا من جنرال نيجيري أدلى بشهادته أمام تلك المحكمة. ونفى أن يطلق الجنود النار على مواطنيها.

وتم بث التحقيق ونشره يوم الأربعاء، وألقى بظلال من الشك على تحولات السلطات النيجيرية وتغيير تصريحاتها بشأن ما حدث في احتجاج عند "بوابة ليكي" في لاغوس.

وفي حديثه للصحفيين، أصرَ وزير الإعلام والثقافة على أن "الجيش لم يطلق النار على المتظاهرين" عند البوابة، لكنه أطلق ذخيرة فارغة في الهواء، وألقى باللوم على اللصوص في أعمال العنف التي اندلعت ليلة 20 أكتوبر تشرين الأول.

وقال لاي محمد: "قُتل ستة جنود و37 شرطيًا في جميع أنحاء البلاد خلال الأزمة".

وتابع: "اعتمدت CNN بشكل كبير على مقاطع فيديو غير موثوقة وربما تم التلاعب بها، بالإضافة إلى مصادر معلومات من مصادر مشكوك فيها للوصول إلى هذه الاستنتاجات"، ولم يقدم أي دليل على أن مقاطع الفيديو تم التلاعب بها.

وتضمن تقرير CNN أدلة على أن أغلفة الرصاص من مكان الحادث تطابق تلك التي استخدمها الجيش النيجيري عند إطلاق الذخيرة الحية، وفقًا لمسؤولين عسكريين نيجيريين حاليين وسابقين.

وأكد اثنان من خبراء المقذوفات لشبكة CNN أن شكل أغلفة الرصاص يشير إلى أنهم استخدموا الذخيرة الحية، وهو ما يتناقض مع ادعاء الجيش أنهم ضربوا طلقات فارغة.

بينما أكد وزير الإعلام والثقافة أنه "لا توجد أسرة واحدة" أبلغت عن وفاة أقاربها خلال الاحتجاج يوم 20 أكتوبر تشرين الأول، أصدر قاضي التحقيق في ولاية لاغوس منذ ذلك الحين نداءً عامًا لجميع أولئك الذين "فقدوا أحباءهم بين 19-27 أكتوبر 2020 "للتقدم وتقديم الأدلة التي يمكن أن تساعد في "عملية تحديد الهوية".

ونفى الوزير لاي محمد خلال مؤتمره الصحفي، الخميس، ما تردد عن سقوط قتلى في الاحتجاج.

وقال: "كما قلت سابقًا، ما بدأ كاحتجاج سلمي ضد وحشية الشرطة سرعان ما تحول إلى عنف لا يصدق على الرغم من الاستجابة الفورية لمطالب الحكومة".

"بينما ننتظر اللجنة القضائية في لاغوس لكشف ما حدث في Lekki Toll Gate، ما يمكننا قوله، بناءً على الشهادات المتاحة في الأماكن العامة، هو أن العالم ربما يكون قد شهد للتو، ولأول مرة على الإطلاق، مجزرة بلا جثث".

وطبقاً لمحمد، فقد أصدر المجلس الاقتصادي الوطني توجيهات "بالإنشاء الفوري" لهيئة تحقيق قضائية تابعة للدولة في 15 أكتوبر تشرين الأول - قبل حادثة Lekki Toll Gate، ولكن بعد بدء الاحتجاجات ضد العنف - للتحقيق في شكاوى الشرطة الوحشية والقتل خارج نطاق القانون.

منذ ذلك الحين ، قال شهود عيان لشبكة CNN إن تعليقات الحكومة "أكاذيب"، مما يجعلهم يشعرون كما لو أنهم "خدعوا الحدث برمته".

وأضاف شاهد آخر: "ألم يؤذونا بما فيه الكفاية؟... ما زلت أُغمض عيني وأرى الدم وأسمع الصراخ".

وخلال المؤتمر الصحفي، قال وزير الإعلام النيجيري إن الحكومة الاتحادية ما زالت "راضية للغاية" عن الدور الذي لعبته الأجهزة الأمنية - خاصة الجيش والشرطة - خلال أزمة EndSARS.