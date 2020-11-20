بايدن: قد يموت المزيد من الناس إن لم تنتقل السلطة بسلاسة

لماذا ترامب لا يعترف بالهزيمة وبالمقابل يصر على الترشح للرئاسة عام 2024

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذَر كبير مستشاري الرئيس المنتخب جو بايدن، بوب باور، من "أن هناك ضررًا يلحق بالعملية الديمقراطية"، وانتقد جهود الرئيس دونالد ترامب القانونية لعرقلة التصديق على نتائج الانتخابات وإعلان بايدن فائزًا بالسباق.

وقال باور، في مكالمة مع الصحفيين عبر تطبيق Zoom، مدتها 30 دقيقة، إن "الضرر حقيقي"، وأنه لا توجد فرصة لنجاح ترامب فيما يحاول القيام به.

وأوضح باور أن فريق ترامب خسر 28 دعوى قضائية على نحو مُذهل في 17 يومًا منذ الانتخابات.

وتعمل شبكة CNN على تأكيد هذا الرقم.

Tune in as my campaign adviser Bob Bauer provides a post-election legal briefing. https://t.co/exoW4NprD3

وانتقد باور استيلاء محامي الرئيس الأمريكين رودي جولياني، على جهود ترامب القانونية. وسخر من أداء جولياني في المحكمة الفيدرالية في ولاية بنسلفانيا هذا الأسبوع، ووصفها بأنه "مسرحية"، حيث ظهر جولياني غير مستعد تمامًا للقضية.

وقال باور إن جميع جهود حملة ترامب لوقف عملية إصدار التصديق على النتائج في الولايات الحاسمة ستفشل، إضافة إلى أي جهود لإقناع المشرعين بالولاية بانتخاب مجموعة من الناخبين المؤيدين لترامب.

وقال باور: "الانتخابات انتهت... الكل يعلم أن الانتخابات قد انتهت".