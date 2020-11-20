رئيسة المفوضية الأوروبية "متفائلة للغاية" من تولي بايدن الحكم

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، الجمعة، إنها "متفائلة للغاية" بأن الولايات المتحدة سوف تتخذ نهجًا متعدد الأطراف للتعامل مع المشاكل العالمية عندما يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.

في حديثها عشية قمة مجموعة العشرين، قالت أورسولا فون دير لاين إن جائحة فيروس كورونا أظهرت الحاجة إلى "العمل معًا بشكل أفضل" من أجل التعامل مع التحديات الصحية العالمية.

وأشارت إلى قمة الصحة العالمية التي سيستضيفها الاتحاد الأوروبي العام المقبل كجزء من تلك العملية.

وقالت فون دير لاين: "بينما قاومت الولايات المتحدة الانخراط في هذا الموضوع حتى الآن، فإنني متفائلة للغاية الآن، مع الرئيس المنتخب الجديد، أن هذا سيتغير".

وتابع رئيس المفوضية الأوروبية: "في الواقع، التزمت الإدارة القادمة بالفعل بزيادة التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك في مجال الصحة".