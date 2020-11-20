نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مصدر مقرب ومطلع على تفكير الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الأخير يعلم أنه خسر الانتخابات الرئاسية أمام منافسه بايدن، إلا أنه يؤخر عملية انتقال السلطة ويحاول جاهدا إلقاء ظلال الشك على نتائج الانتخابات في سبيل النيل من الديمقراطيين الذين شككوا بشرعيته بعد انتخابات 2016.

ووفقا للمصدر في تصريحات لـCNN فإن ترامب سمع مرارا من أصدقائه وشركائه في العمل حثهم على بدئه بعملية الانتقال على الأقل وأن إجابته لهم كانت "لا أنتم مخطئون، مخطئون تماما".

وأضاف المصدر أن أصدقاء وشركاء ترامب رجوه لأن يفكر في المستقبل قائلين له إنه يصعب الأمر على نفسه وأنه سيواجه صعوبة في استدراج النزلاء في فنادقه وأخذ قروض مالية إن استمر بهذه السلوك وأنه سيؤذي علامته التجارية، إلا أن الرئيس يعتقد بأن هذا خطأ.

رد ترامب كان أنه نال أصوات أكثر من 70 مليون أمريكي وذلك يمنحه قوة وسلطة مطلقة ويمنحه البيت الأبيض كذلك، في حين يتقدم منافسه بايدن بنحو 6 ملايين صوت وبفارق 306 صوتا بالمجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب.