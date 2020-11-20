أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت مصادر مطلعة على التحقيق إن سلطات نيويورك، التي تحقق مع منظمة ترامب، وسعت نطاق تحقيقاتها لتشمل عمليات شطب ضرائب تتضمن ملايين الدولارات كرسوم استشارية.

واستدعى محققون من مكتب المدعي العام في مانهاتن، الذي يجري تحقيقًا جنائيًا واسع النطاق، ومكتب المدع العام في نيويورك، الذي يجري تحقيقًا مدنيًا، منظمة ترامب للحصول على سجلات تتعلق برسوم الاستشارات.

وكانت مذكرات الاستدعاء رداً على تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" في الإقرارات الضريبية للرئيس دونالد ترامب، التي كشفت لأول مرة أنه حصل على 26 مليون دولار من الرسوم المشطوبة التي أتت من الرسوم التي دفعها للاستشاريين، بما في ذلك رسوم واضحة بقيمة 747 ألف دولار، قالت الصحيفة إنها تتطابق مع دفعة كشفت عنها ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب.

وذكرت نيويورك تايمز لأول مرة أن مذكرات الاستدعاء قد تم إرسالها. لا يوجد ما يشير إلى أن إيفانكا ترامب قد أدرجت الدفع بشكل غير صحيح. ورفض ممثلو المدعي العام في مانهاتن والمدعي العام في نيويورك ومنظمة ترامب التعليق.

وردت إيفانكا ترامب على قصة الصحيفة، مساء الخميس، بتغريدها: "هذه مضايقة خالصة. هذا "الاستفسار" من قبل الديمقراطيين في مدينة نيويورك مدفوع بنسبة 100٪ بالسياسة والدعاية والغضب. إنهم يعلمون جيدًا أنه لا يوجد شيء هنا وهناك لم يكن هناك فائدة ضريبية على الإطلاق. هؤلاء السياسيون ببساطة لا يرحمون".

وقال آلان غارتن، المستشار العام لمنظمة ترامب، لصحيفة نيويورك تايمز: "تم كل شيء في إطار الامتثال الصارم للقانون المعمول به وتحت مشورة خبراء الضرائب". وأضاف: "تم دفع جميع الضرائب المطبقة ولم يحصل أي طرف على أي مزايا غير مستحقة".

تحقيقات نيويورك هي الأخطر التي تواجه ترامب عندما يترك منصبه ويصبح مواطنا عاديًا.

خاض المدع العام معركة لمدة عام حول أمر طلب الإقرارات الضريبية للرئيس. ومن المتوقع أن تحكم المحكمة العليا في الأمر قريباً. واقترح المدعون في ملفات المحكمة أنه يمكن أن يشمل أي شيء من الاحتيال التأميني أو الاحتيال الضريبي أو مخططات الاحتيال - وهو ما يعادل تهمة الاحتيال المصرفي الفيدرالي.

ويركز تحقيق المدعي العام في نيويورك على ما إذا كانت منظمة ترامب أو ترامب قد بالغوا بشكل غير صحيح في قيمة أصول معينة في انتهاك لقوانين الضرائب أو عند السعي للحصول على قروض وإلغاء قرض بقيمة 100 مليون دولار. لقد حددوا أربعة عقارات على الأقل لترامب تخضع للتدقيق.