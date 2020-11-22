رئيس وزراء إثيوبيا يمنح قوات تيغراي مهلة 72 ساعة للاستسلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، الأحد، عن منح مهلة إلى قوات إقليم تيغراي مدتها 72 ساعة للاستسلام، محذراً من أن القوات الحكومية الآن في "المرحلة الثالثة والأخيرة" من عمليتها العسكرية في الإقليم الواقع شمال البلاد.

وقال أبي أحمد، في بيان نشره عبر حسابه على تويتر، موجها حديثه إلى أعضاء جبهة تحرير تيغراي الشعبية مباشرة: "نحثكم على الاستسلام بسلام في غضون 72 ساعة، مع الاعتراف بأنكم في نقطة اللاعودة".

كما دعا أبي أحمد سكان ميكيلي عاصمة تيغراي إلى "لعب دور رئيسي" من خلال "التضامن مع الدفاع الوطني" من أجل هزيمة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي وصفها بأنها "مجموعة مدمرة".

وتخوض القوات الفيدرالية الإثيوبية حربا مع حكومة إقليم تيغراي، المتاخمة لإريتريا والسودان، منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي عن هجوم عسكري يشمل ضربات جوية.

وجاء الصراع في أعقاب التوتر بشأن قرار تيغري أحادي الجانب لانتخاب إدارة إقليمية ضد رغبة آبي. وقال آبي في ذلك الوقت: "تهدف عمليتنا إلى إنهاء الإفلات من العقاب الذي ساد لفترة طويلة جدًا ومحاسبة الأفراد والجماعات بموجب قوانين الأرض".