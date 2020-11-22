دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، أن الحفاظ على كوكب الأرض يمثل أهمية قصوى، وذلك في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين حول "الاقتصاد القائم على تدوير الكربون" لحماية الأرض من التغير المناخي.

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون التي يمكن من خلالها إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة، والوصول إليها.

وقال الملك سلمان: "في الوقت الذي نتعافى فيه من تداعيات الجائحة (كورونا)، علينا أن نهيئ الظروف التي تكفل إيجاد اقتصاد قويٍ وشاملٍ ومتوازنٍ ومستدامٍ من خلال تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".

وأضاف: "إن الحفاظ على كوكب الأرض يعتبر ذا أهمية قصوى. وفي ظل زيادة الانبعاثات الناتجة عن النمو الاقتصادي، علينا أن نكون رواداً في تبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة".

وتابع بالقول إنه "من هذا المنطلق، شجعت رئاسة المملكة (لمجموعة العشرين) إطار الاقتصاد الدائري للكربون التي يمكن من خلالها إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة، والوصول إليها".

وأوضح الملك سلمان أنه "سيتسنى للدول بناء وتعزيز التقنيات التي تتناسب مع المسارات التي تختارها الدول لتحولات الطاقة وذلك من خلال ركائز الاقتصاد الدائري للكربون، حيث تشكل هذه الركائز مجتمعة نهجاً شاملاً ومتكاملاً وواقعياً يتيح الاستفادة من جميع خيارات إدارة الانبعاثات في جميع القطاعات".

وقال: "ستقوم المملكة بإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل. وندعو الدول الأخرى للعمل معنا لتحقيق أهداف هذا البرنامج المتمثلة في التصدي للتغير المناخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان".

من جانبه، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية باريس للمناخ، مدافعا عن انسحابه منها، وقال: "لحماية العمال الأمريكيين، سحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس غير العادلة والمتحيزة"، مضيفا أنها "اتفاقية غير عادلة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة".

وتابع بالقول إن "اتفاقية باريس لم يتم تصميمها للحفاظ على البيئة بل لقتل الاقتصاد الأمريكي، وأرفض التنازل عن ملايين الوظائف الأمريكية وإرسال تريليونات الدولارات إلى أسوأ المخالفين والملوثين للبيئة في العالم".