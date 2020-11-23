قبل "ترشيحه".. رأي انتوني بلينكن بسياسة أمريكا الخارجية بعهد بايدن

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—ألقى انتوني بلينكن، الضوء على توقعاته حول كيف ستكون سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وذلك قبل أن تكشف مصادر لـCNN أن بايدن "مستعد لترشيحه" بمنصب وزير للخارجية.

وقال بايدن في مقابلة مع الزميل فريد زكريا، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: "نائب الرئيس بايدن ينطلق من هذا المبدأ أنه سواء اعجبنا ذلك أو لا فإن العالم لوحدة لا يمكنه تنظيم نفسه وحتى إدارة ترامب لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورا قياديا في القيام بالكثير من هذا التنظيم.."

وتابع قائلا: "ما حدث الآن هو أن الرئيس ترامب تنازل عن هذه المسؤوليات ووضعنا في حالة انسحاب كاملة من حلفائنا وشركائنا من المنظمات الدولية ومن الاتفاقات، وهذه هي المشكلة: عندما لا نكون منخرطين وعندما لا نقود فإن ما يحدث هو أمر من اثنين إما أن دولا أخرى تبدأ بمحاولة أخذ مكاننا وعلى الأغلب ليس بصورة تناسب مصالحنا وقيمنا وأما أن يكون هناك فجوة تخلق فوضى وأمورا سيئة.."

وأضاف: "جو بايدن بدأ بالتأكيد على أهمية الانخراط الأمريكي وأهمية القيادة الأمريكية، سنظهر مجددا في الحقيقة يوما بعد يوم بالقيادة الدبلوماسية وألا نخاطب العالم كما كان في العام 2009 أو 2017 عندما خرجنا من المكتب (انتهت ولاية أوباما ونائبه بايدن) بل كما هو العالم عليه وكما نتوقع أن يكون مع وجود كل أنواع القوى الصاعدة واللاعبين الجدد والعديد منهم تقوية التكنولوجيا والمعلومات والذين علينا أن نحظرهم لجانبنا إذا أردنا إحراز تقدم".