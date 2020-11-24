أول تعليق من جون كيري بعد عودته للحكومة ضمن فريق جو بايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عن تشكيلة عدد من الوزراء والمبعوثين في إدارته، من بينهم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، بمهام المبعوث الخاص للرئيس لشؤون المناخ.

America will soon have a government that treats the climate crisis as the urgent national security threat it is. I'm proud to partner with the President-elect, our allies, and the young leaders of the climate movement to take on this crisis as the President's Climate Envoy.

وبأول تعليق له، قال كيري في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أمريكا ستحظى قريبا بحكومة تتعامل مع أزمة المناخ كما تتعامل مع التهديد للأمن القومي الذي هو (التغير المناخي) عليه، أنا فخور بأن أكون شريكا مع الرئيس المنتخب وحلفائنا والقادة الشباب لحراك التغير المناخي للتعامل مع هذه القضية كمبعوث خاص للمناخ".

The work we began with the Paris Agreement is far from done. I'm returning to government to get America back on track to address the biggest challenge of this generation and those that will follow. The climate crisis demands nothing less than all hands on deck. https://t.co/xxfakodQ6d

وفي تغريدة منفصلة تابع كيري: "العمل الذي بدأناه في اتفاقية باريس بعيد عن النهاية، أعود للحكومة لإعادة أمريكا على الطريق للتطرق إلى التحدي الأصعب في هذا الجيل ولهؤلاء القادمين.."

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن الانسحاب من اتفاقية باريس.

ويذكر أن بايدن اختار أليخاندرو مايوركاس، ليكون وزيرا للأمن الداخلي، وسيكون أول أمريكي من أصول لاتينية يتولى هذه الحقيبة، وذلك بعد أن كان نائبا سابقا لوزير الأمن الداخلي، في حين اختار أنتوني بلينيكن، كوزير للخارجية.