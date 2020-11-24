موسكو، روسيا (CNN)-- أكد الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكنه تلقي اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا (سبوتنيك-V)، في هذه المرحلة لأنه لم يتم اعتماده بعد.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف ردا على سؤال حول ما إذا كان بوتين قد تلقى اللقاح الروسي، إن الرئيس لا يمكنه الحصول على لقاح لم ينته بعد من المرحلة الأخيرة من التجارب.

وأضاف بيسكوف: "لا يمكن للرئيس استخدام لقاح غير معتمد، والتطعيم الجماعي لم يبدأ بعد. وبالطبع، رئيس الدولة لا يمكنه المشاركة في التطعيم كمتطوع. هذا مستحيل". وتابع بالقول إن جميع إجراءات تجارب اللقاح ستكتمل قريبا، وبعد ذلك سيعلن الرئيس قراره إذا رأى ذلك ضروريا.

في غضون ذلك، أعلن صندوق الاستثمار الروسي المباشر ومعهد "غاماليا"، في بيان، الثلاثاء، أن لقاح سبوتنيك أظهر فاعلية بنسبة 91.4% على الأقل وقد تتجاوز 95% بحسب البيانات الأخيرة. وأضاف البيان أن تكلفة الجرعة الواحدة من اللقاح في الأسواق العالمية ستكون أقل من 10 دولارات عند طرحه، وأشار البيان إلى ضرورة حصول كل شخص على جرعتين من اللقاح.