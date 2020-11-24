نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—خاطبت إدارة الخدمات العامة بإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إدارة الرئيس المنتخب، جو بايدن بأنها مستعدة للبدء بعملية انتقال السطلة رسميا، وذلك وفقا لرسالة بعثت، الاثنين، وحصلت عليها CNN.

الرسالة تعتبر أول خطوة تقوم بها الإدارة الأمريكية الحالية للاعتراف بهزيمة دونالد ترامب بعد نحو أسبوعين على إعلان أن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، قد فاز في سباق الانتخابات 2020.

وقالت إيميلي ميرفي، رئيسة إدارة الخدمات العامة، إنها لم تقم بهذه الخطوة من باب "الخوف أو تقديم معروف" مؤكدة على أن البيت الأبيض لم يضغط عليها لتأجيل عملية انتقال السلطة، وقالت: "أرجو أن تعلموا بأنني وصلت لقراري هذا بصورة مستقلة بناء على القانون والحقائق المتوفرة.

وبهذه الخطوة سيتاح لإدارة الرئيس المنتخب، جو بايدن، المزيد من المساحة داخل الوكالات الحكومية إلى جانب القدرة على استخدام الموارد الفيدرالية في عمليات التحقق من خلفيات العاملين بإدارة بايدن في البيت الأبيض وغيرها.