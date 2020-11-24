إحداهما من أصول عربية.. سيدتان في الشؤون التشريعية لإدارة بايدن

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – عين الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، سيدتين في فريق الشؤون التشريعية في البيت الأبيض، أردنية من أصل فلسطيني، وذلك في إطار تلبية وعوده بتشكيل إدارة تعبر عن تنوعية وتعددية المجتمع الأمريكي.

وأعلن بايدن أن ريما دودين، من أصول أردنية- فلسطينية، وشوانزا غولف سيشغلان منصبي نائب رئيس الشؤون التشريعية، وبذلك يكون قد بدأ بتنفيذ وعوده بتشكيل إدارة تعبر عن تنوعية المجتمع الأمريكي.

وتعمل دودين كنائب لرئيس الأركان ومديرة طابق لدى السيناتور دك دوربن، كما أنها متطوعة في الفريق الانتقالي لحملة بايدن وهاريس، وفقا للبيان الإعلامي الصادر عن الهيئة الانتقالية.

من جانبها، تمتلك غولف خبرة في "كابيتول هيل" بعد أن عملت مديرة طابق في مجلس النواب تحت قيادة زعيم الأغلبية ستيني هوير، وقد كانت أول امرأة من أصل أفريقي تشغل هذا المنصب.

وستعمل السيدتان تحت قيادة رئيسة الشؤون التشريعية في البيت الأبيض، لويسا تاريل، التي أُعلن عن تعيينها في هذا المنصب الأسبوع الماضي