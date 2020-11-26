إسطنبول، تركيا (CNN)-- حكمت محكمة تركية، الخميس، على مئات المتهمين بالسجن مدى الحياة، بالإضافة إلى أحكام أخرى بالسجن تجاوز مجموعها 3 آلاف سنة، في أكبر قضية مرتبطة بمحاولة الانقلاب عام 2016 ضد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصدر ضد معظم المتهمين، البالغ عددهم 475 شخصا، حكماً واحداً على الأقل بالسجن مدى الحياة في القضية. وحُكم على 19 متهما بالسجن المؤبد المشدد 79 مرة، دون عفو ​​مشروط بتهم محاولة قلب النظام الدستوري ومحاولة اغتيال الرئيس، والقتل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وبحسب الأناضول، فقد صدرت ضدهم أحكام أخرى بالسجن، بلغ مجموعها 3091 عاما في السجن، بتهم الخطف ومحاولة الاختطاف والشروع في القتل، بينما صدرت أحكام ببراءة 70 شخصا.

وقال وزير العدل التركي عبدالحميد غول، عبر حسابه على تويتر، بعد صدور الأحكام، إن "القضاء التركي يواصل محاسبة الخونة"، مضيفا: "لا ينبغي لأحد أن يشك في أن العدالة ستتحقق وأن القانون والديمقراطية سينتصران".

وتركز تلك القضية على الأحداث التي وقعت في قاعدة أكينجي الجوية في أنقرة، والتي يقول المدعي العام إنها كانت مركز القيادة الرئيسي لمؤامرة الانقلاب. وجاء في لائحة الاتهام أن الأوامر بتفجير المباني الحكومية بما في ذلك البرلمان واغتيال الرئيس صدرت من القاعدة.

كان وزير الدفاع التركي الحالي، رئيس الأركان آنذاك خلوصي أكار، رهينة في قاعدة أكينجي الجوية خلال محاولة الانقلاب. وقُتل أكثر من 250 شخصًا عندما استولى الانقلابيون على طائرات وحلقت فوق المدن فيما حاولت قوات برية السيطرة على المباني الحكومية.

وتتهم تركيا فتح الله غولن، وهو رجل دين تركي يعيش في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة الانقلاب، بينما ينفي غولن الاتهامات. ومنذ محاولة الانقلاب، قامت الحكومة بقمع أتباع غولن، وقالت وزارة الداخلية التركية إن نحو 100 ألف اعتقلوا، كما تم طرد نحو 150 ألف شخص من الوظائف الحكومية بما في ذلك الجيش.