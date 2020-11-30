ترامب يعيد نشر فيديو إصابة بايدن ويعلق

جو بايدن في البيت الأبيض.. من هو الرئيس الأمريكي الـ46؟

جو بايدن عن طريقة تعامل ترامب مع فيروس كورونا: إنه كاذب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر مقطع فيديو يظهر إصابة الرئيس المنتخب، جو بايدن، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

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وتمنى ترامب في تعليقه أن يتحسن بادين قريبا.

وكان بايدن، قد أصيب بالتواء في قدمه اليمنى، لكن الأشعة السينية تظهر "عدم وجود كسر واضح"، بحسب بيان صادر عن طبيبه، بعد أن انزلق أثناء اللعب مع كلبه، السبت.

وقال الدكتور كيفن أوكونور، يوم الأحد: "الرئيس المنتخب جو بايدن أصيب بالتواء في قدمه اليمنى. الأشعة السينية الأولية تطمئن أنه لا يوجد كسر واضح وسيحصل على تصوير مقطعي إضافي لتصوير أكثر تفصيلاً".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن مكتب بايدن أنه سيخضع لفحص من قبل جرّاح عظام "بدافع الحذر الشديد"، بعد أن لوى كاحله وهو يلعب بالكلب.