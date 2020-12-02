أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، أن وزارة العدل لم تجد دليلا يدعم الادعاءات حول وجود تزوير واسع من شأنه تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية، ما دفع حملة المرشح الجمهوري الذي خسر السباق نحو البيت الأبيض، دونالد ترامب، إلى انتقاد هذا الاستنتاج.

وقال بار في مقابلة: "حتى تاريخ اليوم، لم نجد تزويرا من شأنه التأثير على نتائج الانتخابات".

وأضاف وزير العدل الأمريكي، الذي ردد ادعاءات ترامب حول أن التصويت عبر البريد ليس آمنا، قائلا إن وزارتي العدل والأمن الداخلي نظرتا في ادعاءات وجود تزوير ولم يجدا شيئا.

وتابع بار: "هناك احتمال واحد لتأكيد وجود تزوير ممنهج، وهو أن تكون قد بُرمجت الآلات (الفرز) مسبقا للتلاعب بنتائج الانتخابات"، وأضاف: "لقد نظرت وزارتا العدل والأمن الداخلي بذلك، وحتى الآن لم نجد شيئا يدعم ذلك"، حسب قوله.

وبعد دقائق من تصريحات وزير العدل الأمريكي، رد الفريق القانوني لترامب بانتقاد وزارة العدل، وجاء في البيان الصادر عنه: "مع كامل الاحترام لوزير العدل، لم يكن هناك أي مظهر من مظاهر وجود تحقيقات بالأمر".

وأضاف الفريق قائلا: "لقد جمعنا أدلة على وجود أصوات غير قانونية في ست ولايات على الأقل، والتي لم يطلعوا عليها، لدينا الكثير من الشهود الذين أقسموا أنهم رأوا جرائم ترتكب مرتبطة بتزوير الأصوات، ما نعلمه لم تجريوزارة العدل مقابلات مع أي منهم"، حسب قوله.

وخُتم البيان بالقول إن بار لا يعلم شيئا عن الأمر وألا وجود لتحقيقات تتعلق بالمخالفات التي ارتُكبت بالانتخابات، وفقا لفريق ترامب.