نشر الخميس ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2020

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص مصرعهم في انفجار في محطة لمعالجة المياه، الخميس، بالقرب من مدينة بريستول الساحلية بغرب انجلترا، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وقال مارك روناكريس، كبير المفتشين في شرطة أفون وسومرست، في مؤتمر صحفي، إن شخصًا آخر أصيب عندما انفجرت صهريج كيمائي في مركز ويسيكس لإعادة تدوير المياه في بلدة أفونماوث.

وأعلنت الشرطة أن الحادث "كبير" في ذلك الوقت - حيث تم نشر فرق الإسعاف والطوارئ والحرائق في مكان الحادث - لكنها أضافت أنه لا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة العامة تتعلق بالحادث.

ومن بين الضحايا ثلاثة موظفين من مركز ويسيكس ومقاول واحد.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن تعازيه على تويتر، قائلاً: "حزين للغاية لمعرفة أن أربعة أشخاص فقدوا حياتهم في انفجار منشآت المياه في أفونماوث. قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم. شكرًا لخدمات الطوارئ الذين حضروا لمكان الحادث".