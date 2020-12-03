(CNN)-- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنها ستمنع استيراد القطن، الذي يُزعم أنه يتم إنتاجه بالسخرة، من منطقة شينغيانغ غربي الصين.

وستحتجز الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الشحنات التي تحتوي على منتجات القطن والقطن القادمة من مجموعة شينجيانغ للإنتاج والبناء (XPCC)، وهي منتج رئيسي للقطن في المنطقة، التي تضم حوالي 11 مليون من الأويغور، وهم أقلية عرقية غالبيتهم من المسلمين.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الأمريكية تكثيف جهودها لمنع السلع المصنوعة بواسطة العمالة القسرية من دخول السوق الأمريكية. وهذا هو الأمر السادس الذي يحظر مثل هذه المنتجات من منطقة شينغيانغ الصينية ويمثل تصعيدًا في نطاق القيود.

في يوليو تموز، أصدرت الولايات المتحدة تحذيرًا لشركات من مخاطر العمل الجبري في شينجيانغ، حيث "تواصل الحكومة الصينية تنفيذ حملة قمع تستهدف شعب الأويغور والأقليات العرقية والدينية الأخرى"، قال مكتب الجمارك وحماية الحدود.

وقال مسؤول كبير بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "إن تسمية" صنع في الصين "لا تتعلق فقط ببلد المنشأ. إنها علامة تحذير. تلك السلع القطنية الرخيصة التي قد تشتريها للعائلة والأصدقاء، إذا كانت قادمة من الصين فربما تكون قد صنعتها عمالة العبيد، بعض أفظع انتهاكات حقوق الإنسان الموجودة اليوم"

تقدر وزارة الخارجية الأمريكية أن أكثر من مليون من الأويغور، إضافة إلى أعضاء من الأقليات المسلمة الأخرى، قد تم احتجازهم في شبكة مترامية الأطراف من معسكرات الاعتقال في شينجيانغ، المسماة رسميًا منطقة شينجيانغ أويغور المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث ورد أنهم "تعرضوا للتعذيب. والمعاملة القاسية واللاإنسانية مثل الاعتداء الجسدي والجنسي والعمل القسري والموت".

ويوم الأربعاء، أصدرت إدارة الجمارك وحماية الحدود ما يعرف باسم "أمر منع الإفراج" على قطن XPCC، والذي يسمح للوكالة باحتجاز الشحنات في الموانئ الأمريكية ويمنح الشركات الفرصة لتصدير شحناتها أو إثبات أن البضائع لم يتم إنتاجها بالسخرة.

وأصدرت الإدارة 13 أمرًا خلال السنة المالية 2020، من بينها ثمانية بشأن بضائع صنعتها أعمال السخرة في الصين. في أكتوبر تشرين الأول، منعت إدارة الجمارك وحماية الحدود واردات زيت النخيل ومنتجات زيت النخيل من ماليزيا بعد تحقيق استمر لمدة عام في انتهاكات العمل.

وينطبق آخر طلب على جميع المنتجات القطنية المصنوعة من XPCC والكيانات التابعة لها، مثل منسوجات الملابس وزيت بذور القطن والمنتجات الورقية.

ويشار إلى أن 85% من القطن المنتج في الصين يأتي من شينغيانغ، وفقًا للمفوض التنفيذي في مكتب الجمارك والحدود، بريندا سميث، التي أشار إلى التحديات التي تواجه الصناعة لفصل السلع التي يتم تصنيعها بالسخرة مقابل السلع غير المصنعة.

ومع ذلك، قال مكتب الجمارك وحماية الحدود إنه من مسؤولية الشركات الأمريكية التأكد من أنها لا تستورد المنتجات المنتجة بالسخرة.