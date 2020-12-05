نشر الجمعة ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2020

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ونظيره البريطاني ديفيد فروست، الجمعة، إن المحادثات توقفت "بسبب خلافات كبيرة".

وكتب بارنييه، في حسابه عبر تويتر: "بعد أسبوع واحد من المفاوضات المكثفة في لندن، جنبًا إلى جنب مع ديفيد فروست، اتفقنا اليوم على عدم تلبية شروط الاتفاق، بسبب الاختلافات الكبيرة في تكافؤ الفرص والحوكمة ومصائد الأسماك".

After one week of intense negotiations in London, together with @DavidGHFrost, we agreed today that the conditions for an agreement are not met, due to significant divergences on level playing field, governance and fisheries.

وأضاف بارنييه: "اتفقنا على وقف المحادثات من أجل إطلاع مسؤولينا على حالة المفاوضات. ستناقش الرئيس (لمفوضية الاتحاد الأوروبية) أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء (البريطاني بوريس) جونسون" الأمر بعد ظهر غد.

ونشر ديفيد فروست بيانًا مُشابهًا في حسابه عبر تويتر.