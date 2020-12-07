نشر الاثنين ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2020

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— شهد العالم أعلى درجات حرارة مسجلة على الأطلاق لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفقا لتقرير صادر عن خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ في الاتحاد الأوروبي.

وشهدت مناطق شمال أوروبا بالإضافة إلى سيبيريا والمحيط المتجمد الشمالي أكثر معدلات الحرارة ارتفاعا، في الوقت الذي شهدت فيه جليد مياه البحر ثاني أدنى درجة سجلت بالتاريخ، في الوقت الذي شهدت فيه أيضا كل من أمريكا وأمريكا الجنوبية والتبت وأغلب أستراليا درجات حرارة أعلى من معدلاتها.

عالميا كان شهر نوفمبر أكثر حرارة بنسبة 0.8 درجة مئوية (33.4 درجة على مقياس فهرنهايت) فوق المعدل بين عامي 1981-2010 و0.1 درجة مئوية (32.2 درجة فهرنهايت) أعلى من الشهر أكتوبر/ تشرين الأول الذي سبقه.

ويذكر أن درجات الحرارة غير الاعتيادية هذه تأتي رغم موجة البرد التي تشكلها ظاهرة "لا نينيا".