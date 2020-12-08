نشر الثلاثاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2020

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشفت مصادر مطلعة لـCNN أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اختار الجنرال المتقاعد وقائد القيادة المركزية الأسبق بالجيش الأمريكي، لويد أوستن، لحمل حقيبة وزارة الدفاع في إدارته.

عمل أوستن على مقربة من بايدن عندما كان الأخير نائب الرئيس باراك أوباما، حيث شغل أوستن منصب قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي بين عامي 2013 و2016 وشغل منصب قائد القوات الأمريكية في العراق ونائب رئيس أركان الجيش الأمريكي.

ووفقا لمصادر لـCNN فإن بايدن وأوستن "يعرفان بعضهما بصورة جيدة وأن هناك درجة من الراحة بينهما"، وكانا قد ناقشا العديد من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط ووسط وجنوب آسيا سابقا.

وأضافت المصادر أن أوستن "يعلم البنتاغون من الداخل للخارج" وأنه سيكون "خيارا ممتازا لتسيير الأمور اللوجستية المتعلقة بتوزيع لقاح كورونا"، لافتين إلى أن أوستن "يعلم بالضبط كلفة الحرب وأنه أخبر العديد من العائلات ممن فقدوا أحبائهم (من الجنود الأمريكيين)".

ويذكر أنه إن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح بايدن للجنرال المتقاعد أوستن فإنه الأخير سيصبح بذلك أول رجل أسود يقود وزارة الدفاع الأمريكية.