رد ماكرون على رفع السيسي للقيم الدينية فوق الإنسانية يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون على نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق بمن يسمو فوق من بين القيم الدينية مقابل القيم الإنسانية تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال زيارة السيسي لفرنسا، حيث قال: "أتصور أننا محتاجين نتوقف ونتأمل وارجو أن الرسالة دي تصل لكل أصدقائنا في العالم كله مش بس في فرنسا حتى في منطقتنا أن من المهم أوي اننا ونحن بنعبر عن رأينا أن ما نقولش أنه من أجل القيم الإنسانية تنتهك القيم الدينية.."

وتابع السيسي قائلا: "المرتبة بتاعت القيم الدينية أعلى بكثير من القيم الإنسانية، لأن القيم الإنسانية هي قيم إحنا الي عملناها.."

رد الرئيس الفرنسي جاء بالقول: "اعتقد أن التاريخ هنا يمكن أن يتأتئ لو صح القول، نحن نعتبر أن قيمة الإنسان فوق كل شيء هذه فلسفة التنوير وهذا ما يجعل من حقوق الإنسان عالمية وهي في ميثاق الأمم المتحدة.."

وتابع قائلا: "لا شيء فوق الإنسان واحترام كرامة البشر.."