ترامب يواصل إنكار الهزيمة: المحكمة العليا خذلتنا والانتخابات مزورة

نشر السبت ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الرئيس الأمريكي التي شارفت ولايته على الانتهاء، دونالد ترامب، السبت، أن المحكمة العليا الأمريكية "خذلت" حملته.

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد خذلتنا المحكمة العليا حقا، بلا حكمة أو شجاعة"، حسب تعبيره.

The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage!

وأضاف المرشح الجمهوري، الذي خسر الانتخابات الرئاسية الأمريكية قائلا في تغريدة أخرى: "إذن، أنت رئيس الولايات المتحدة، وقد خضت غمار انتخابات للتو حصلت على أعلى نسبة تصويت في تاريخ رئيس أمريكي، بفارق كبير، لكنك تعرضت لخسارة مزعومة، ولا يمكنك أن تقف أمام المحكمة العليا، كي لا تتدخل بالولايات الرائعة"، حسب قوله.

وتابع ترامب قائلا: "وبعد دراسة وأخذ الأحداث بالاعتبار، تظن أنهم قد استغفلوك، الأمر الذي سيؤذيهم أيضا، آخرون كثر ينضمون للدعوى القضائية، ولكن بلمح البصر تُرمى وتنتهي (القضية)، دون النظر إلى الأسباب التي دفعت لتقديمها، انتخابات مزورة، واصلوا الصراع"، حسب قوله.

ويواصل الرئيس الأمريكي إصراره وتعنته ورفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن، بفارق مريح عنه، مطلع نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.