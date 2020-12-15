"المجمع الانتخابي" يؤكد فوز بايدن والأخير يشن أقسى هجوم على ترامب

نشر الثلاثاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2020

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أكد المجمع الانتخابي في الولايات (الذي يضم ممثلين عن كل ولاية بأمريكا) فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية 2020 أمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الذي كان يسعى لفترة ولاية رئاسية ثانية.

وجاءت أصوات المجمع الانتخابي (مساء الاثنين بالتوقيت الشرقي لأمريكا) مؤكدة فوز بايدن بـ306 أصوات مقابل 232 صوتا، حيث سترسل هذه النتيجة إلى الكونغرس للموافقة عليها بصورة رسمية في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وفي خطاب من دلوير عقب إعلان هذه النتيجة، شن بايدن أقسى إدانة لإدارة دونالد ترامب لمحاولتها تغيير الواقع، قائلا: "ألسنة لهب الديمقراطية أشعلت في هذه الأمة قبل وقت طويل.. لن يطفئ هذه الشعلة لا الوباء ولا حتى سوء استخدام السلطة.."

وأضاف: "في هذه المعركة على روح أمريكا تفوقت الديمقراطية.. نحن الشعب صوتنا والثقة في مؤسساتنا باقية ونزاهة انتخاباتنا صامدة، وعليه الوقت الآن لقلب الصفحة وللوحدة وللتعافي".

وتابع قائلا: "هذه المناورة القانونية كانت محاولة من قبل مسؤولين منتخبين ومجموعة واحدة من الولايات لدفع المحكمة العليا لمحو أصوات أكثر من 20 مليون أمريكي في ولايات أخرى ولتسليم السلطة لمرشح خسر أصوات المجمع الانتخابي وخسر التصويت الشعبي وخسر أصوات كل ولاية من الولايات التي حاول عكس نتيجتها.."