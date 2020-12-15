نشر الثلاثاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2020

بعد فوزه رسمياً.. هذه رسالة بايدن إلى الشعب الأمريكي وسط الأوقات الصعبة

في أول مقابلة له بعد الانتخابات.. هكذا رد ترامب على سؤال عن حضوره تنصيب بايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعترف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، الثلاثاء، للمرة الأولى بفوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية وذلك بعد يوم من تصديق المجمع الانتخابي على الأصوات التي مالت لصالح المرشح الديمقراطي بفارق مريح على حساب دونالد ترامب.

وقال ماكونيل: "ابتداء من هذا الصباح لدى بلادنا رسميا رئيس منتخب ونائب رئيس منتخب"، وتابع قائلا: "لقد قال المجمع الانتخابي كلمته"، وأضاف: "اليوم، أود أن أهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن"، حسب قوله.

وجاءت هذه التصريحات بعد حديث زعيم الأغلبية عن فترة رئاسة دونالد ترامب بصيغة الماضي، وامتداحه إنجازات الإدارة الحالية بما فيها "ازدهار البلاد" والسياسة الخارجية والتعيينات القضائية و"التغييرات التشريعية الشجاعة"، وذلك في كلمة له أمام مجلس الشيوخ.

وختم ماكونيل قائلا: "سيستغرق الأمر أكثر من كلمة لإبراز المكاسب التي حققتها إدارة ترامب للشعب الأمريكي، الغريب الذي أقسم أنه سيُحرك واشنطن ويقود بلادنا إلى الإنجازات في الداخل والخارج حقق ذلك بالفعل، يتحق الرئيس ترامب ونائبه مايكل بنس شكرنا وتقديرنا على عملهما الدؤوب وأدوارهما المحورية في كل تلك الانتصارات وغيرها الكثير"، حسب قوله.

وكان قد اجتمع ممثلو المجمع الانتخابي الإثنيني وصادقوا على أصوات الولايات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ورجحت النتيجة كفة بايدن بفارق مريح عن ترامب.