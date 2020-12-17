دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدرت لجنة حماية الصحفيين الدولية تقريراً يضم عدد الصحفيين الذين اعتقلوا في دول، وصفتها اللجنة بأنها "تحكمها أنظمة استبدادية"، وقالت إن العديد منهم اُعتقل لتغطيتهم أخبار جائحة فيروس كورونا أو ما نجم عنها من حالات عدم الاستقرار السياسي.

وأظهر الاستقصاء السنوي الذي أصدرته اللجنة، في 1 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، أن 274 صحفياً على الأقل هم في السجن لأسباب تتعلق بعملهم، وهي حصيلة تتخطى الرقم القياسي الذي سُجل في عام 2016 والذي بلغ 272 صحفياً.

وبحسب التقرير، كانت الصين الأعلى في اعتقال أكبر عدد من الصحفيين للعام الثاني على التوالي، حيث اُعتقل العديد منهم لأسباب تتعلق بتغطيتهم للجائحة. وضمن قائمة الدول، جاءت تركيا في المرتبة الثانية، ثم مصر والمملكة العربية السعودية، فيما حلت إيران في المرتبة السادسة.

وأوضح التقرير أن ثلثي الصحفيين الموجودين في السجون متهمون بجرائم تتعلق بالإرهاب أو الانضمام لجماعات محظورة، بينما بلغت نسبة الحالات التي لم يتم الإفصاح عن التهم الموجهة للصحفيين المعتقلين 19%، وبلغ عدد الصحفيات المحتجزات 37 صحفية، أي 13% من المجموع، وكان عملهن يتضمن تغطية موضوعات تشمل حقوق المرأة في إيران والسعودية.

ويقتصر تعداد الصحفيين السجناء على الصحفيين المعتقلين لدى الحكومات ولا يشمل الصحفيين المختفيين قسرا أو المحتجزين لدى جهات خارج إطار الدولة، إذ تصنف هذه الحالات ضمن تعداد الصحفيين "المفقودين" أو "المختفيين".

إليكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على الدول التي سجلت أعلى عدد للصحفيين السجناء لعام 2020.