موسكو، روسيا (CNN)-- زعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن تحقيق شبكة CNN ومنصة Bellingcat، الذي أثبت أن مجموعة من عملاء وكالة الأمن الفيدرالي الروسية تعقبوا زعيم المعارضة أليكسي نافالني باستخدام بيانات الفواتير التي حصلت عليها Bellingcat، يعد أحد أشكال "الحرب المعلوماتية" التي تسهلها الاستخبارات الأجنبية.

كانت CNN انضمت إلى تحقيق أجرته مجموعة Bellingcat، وكشف كيفية تتبع جهاز الأمن الروسي لزعيم المعارضة الروسي، أليكسي نافالني، وفريقه، خلال رحلته إلى سيبيريا قبل تسميمه في أغسطس آب 2020.

وبعد مؤتمر دام نحو 4 ساعات ونصف، أخذ بوتين يرد بإجابات قصيرة على أسئلة مراسلي الكرملين.

وعندما طُلب منه التعليق على تحقيق CNN-Bellingcat، وإذا ما كان يعتقد أن البيانات الشخصية لضباط الأمن الروس "سُرقت" من قبل استخبارات أخرى وكالات. وقال حينها إن ذلك "شيء روتيني".

وأضاف بوتين: "هذا يحدث طوال الوقت ويحدث في كل مكان ونحن نعلم أنهم لا يخفون ذلك حتى، وبعض الموظفين السابقين في وكالة الأمن القومي يتحدثون عن هذا بشكل عام، ليس فقط من جانبنا ولكن حتى مواطنيهم".

وتابع: "هذه هي الطريقة التي تعمل بها الاستخبارات هناك. أنا بصراحة لا أرى أي شيء (خاص) فيه، هذا مجرد تجميع، مكب نفايات يتم فيه إلقاء كل شيء، وإلقائه على أمل أن يترك انطباعًا لدى المواطنين، ويزرع عدم الثقة تجاه القيادة السياسية،.

ورأى الرئيس الروسي أن "هذا أحد أشكال حرب المعلومات".

كما سُئل المتحدث باسم بوتين، دميتري بيسكوف، بعد المؤتمر الصحفي عن سبب مراقبة أليكسي نافالني من قبل مجموعة من عملاء وكالة الأمن الفيدرالي الروسي، الذين تم تحديدهم في تحقيق CNN-Bellingcat.

وقال بيسكوف: "الرئيس قال لماذا يراقبونه ..." الآذان" المتزايدة للاستخبارات الأجنبية، وكما قلنا مرارًا، فإن التصريحات المختلفة حول الإطاحة بالحكومة تثير أيضًا الكثير من الأسئلة".