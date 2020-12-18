نشر الجمعة ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2020

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت شركة التكنولوجيا والبرمجيات، مايكروسوفت، عن 40 منظمة تتعامل معها كانت عرضة لنسخ من برمجيات خبيثة من طرف ثالث ضمن ما يعتقد أنه حملة قرصنة روسية.

وقالت مايكروسوفت في تدوينة على موقعها الرسمي أن 80% من ضحايا البرنامج هم داخل الولايات المتحدة الأمريكية والباقي موزعين على 7 دول هي الإمارات وكندا والمكسيك وبلجيكا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإسرائيل.

وقال براد سميث، رئيس مايكروسوفت: "من المؤكد أن عدد ومواقع الضحايا سيستمر بالنمو"، مضيفا أن مايكروسوفت بدأت العمل لتنبيه المنظمات المتأثرة.

ويذكر أن البرنامج الذي يشتبه أنه له صلة بما يعتقد أن حملة قرصنة روسية تم إيصاله عبر شركة "SolarWinds Orion" والتي لها نحو 18 ألف زبون حول العالم بمن فيهم وكالات حكومية وشركات خاصة ومنظمات غيرها.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد عقب على هذه التقارير، قائلا، الخميس، إن وزارة الخارجية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية هما مؤلفا قصة القراصنة الإلكترونيين (الهاكرز) الروس.