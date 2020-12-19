بومبيو: يمكننا القول بوضوح إن روسيا تقف خلف حادثة الاختراق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، إن من الواضح جدا أن الروس يقفون خلف الهجوم السيبراني على وكالات حكومية فيدرالية.

وعلق بومبيو على الأمر قائلا: "لا أستطيع أن أقول الكثير لأننا مازلنا نجري عملية التفريغ بدقة حول ماهية الأمر، وأنا متأكد أن جزءا مما سنجده سيبقى سريا"، حسب قوله في مقابلة مع ماكر ليفن.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "لكن يكفي القول إن الأمر تطلب مجهودا كبيرا عبر استخدام برمجيات لطرف ثالث من أجل الوصول إلى الشفرة والولوج إلى أنظمة الحكومة الأمريكية ويظهر الآن أن (الاختراق شمل) أنظمة الشركات الخاصة وشركات وحكومات أخرى حول العالم"، حسب قوله.

وعند سؤاله عن سبب صمت الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيال الأمر، نوه بومبيو إلى أن هناك عمل يجري في الكواليس، قائلا: "هناك الكثير من الأمور التي تحب التحدث عنها، حسنا لا بد من قول ذلك، وكلن التصرف الأكثر حكمة لحماية الشعب الأمريكي يكمن بالعمل بسرية وحماية الحرية"، حسب قوله.