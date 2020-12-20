نشر الأحد ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2020

الدكتور فاوتشي يناقش ما إذا كان يجب تطعيم ترامب أم لا

نائب في الكونغرس يرفض الانتماء إلى الجمهوريين من الآن فصاعداً.. والسبب ترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الأحد، اللجوء لفرض القوانين العرفية في البلاد من أجل تغيير نتائج الانتخابات.

وقال ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "القانون العرفي= أخبار مضللة... كما تعلمون تغطية سيئة"، على حد قوله.

Martial law = Fake News. Just more knowingly bad reporting!

وفي سياق متصل، شن المرشح الجمهوري الذي خسر الانتخابات الرئاسية الأمريكي، هجوما شرسا على مستشاره السابق للامن القومي جون بولتون، واصفا إياه بـ"أحد أكثر الناس غباء في واشنطن".

وقال ترامب في تغريدة لاحقة حول بولتون: "ماذا يعرف بولتون؟ أحد أكثر الناس غباء في واشنطن، ألم يكن الشخص الذي قال بكل غباء على التلفاز: "الحل الليبي"، حول ما تفعله الولايات المتحدة حيال كوريا الشمالية؟ لدي الكثير من قصص بولتون الغبية"، حسب قوله.

وكان قد كشف مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب العديد من أسرار البيت الأبيض في كتابه الذي أصدره قبل أشهر ومنها قصص سببت إحراجا كبيرا للرئيس الأمريكي، بالإضافة إلى هجومه على ترامب لتعنته وعدم قبوله خسارة الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وعاد ونشر ترامب تغريدة أخرى عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قال فيها: "أكبر عملية تزوير انتخابات في تاريخ بلادنا"، حسب قوله.

يذكر أن المجمع الانتخابي كان قد صادق على أصوات الولايات التي رجحت كفة بايدن على منافسه الجمهوري في انتخابات نوفمبر، إلا أن الأخير يواصل مسلسل عناده وتعنته بعدم قبول النتائج النهائية.