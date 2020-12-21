ما رأي علماء الجيش الأمريكي بسلالة كورونا الجديدة ومقاومتها للقاح؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال نيلسون مايكل، رئيس قسم الأوبئة المعدية في مركز وولتر ريد العسكري التابع للجيش الأمريكي إن أن هناك دائما قلق من أن اللقاحات قد لا تعمل إن تحوّر (ظهرت سلالات جديدة) من الفيروس بصورة كبيرة.

وأضاف مايكل إن العلماء في وولتر ريد لا بزالون يتوقعون أنم اللقاح الحالي سيكون فعالا ضد فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، حيث قال: "من المعقول بأن هذا التحوّر لا يشكل تهديدا، ولكن لا يمكننا الجزم، ويلزمنا البحث أكثر".

وبدأ العلماء في المركز، الخميس، بتفحص التسلسل الجيني للسلالة المتحورة من فيروس كورونا الجديد التي ظهرت في المملكة المتحدة والتي نشرها علماء بريطانيون.

ومن المتوقع أن يتوصل العلماء في وولتر ريد خلال الأيام القليلة المقبلة لمعرفة إن كان لقاح فيروس كورونا فعال ضد أنواع تحور جديدة تنتشر بصورة سريعة في المملكة المتحدة.