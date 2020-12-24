بالأسماء.. ترامب يمنح العفو لـ26 شخصية منهم والد جاريد كوشنر

نشر الخميس ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2020

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، منح العفو الرئاسي لـ26 شخصية يتقدمهم حليفه روجر ستونز ومدير حملته الانتخابية السابق، بول مانافورت بالإضافة إلى تشارلز والد صهره ومستشاره جاريد كوشنر.

تشارلز كوشنر والد جاريد، تمت محاكمته في العام 2000 من قبل المدعي العام حينها، كريس كريستي بقضايا تهرب ضريبي والتلاعب بشهادات شهود ومساهمات غير قانونية بحملات انتخابية، واعترف بـ16 تهمة تهرب ضريبي.

أما بالنسبة لمانافورت وستونز، فكلاهما اتهم من قبل لجنة روبيرت مولر الخاصة وذهبا للمحاكمة ووجدا مذنبين من قبل هيئة المحلفين في عدد من الجرائم.

وفيما يلي نقدم لكم قائمة الأسماء الـ26 المشمولة بالعفو وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض:

1- جيمس كاسوف

2- ماري ماكارثي

3- كريستوفر وايد

4- كريستوفر انتوني براينت

5- سيزار لوزادا

6- جوزيف مارتين ستيفانز

7- اندرو بارون ووردن

8- روبيرت كولين

9- جون بولتبي

10- بيتر اتكينسون

11- جوزيف اوشبينتي

12- ريبيكا كارلستون

13- ريكي كانتر

14- توبيكا سام

15- جيمس باتماسيان

16- ويليام بليمونز الابن

17- راسل بلايسانس

18- دانيلا غوزيس واغنر

19- مارك سيلجاندر

20- ستيفاني مور

21- غاري بروغمان

22- جون تات وجيسي بنتون

23- تشارلز كوشنر

24- مارغريت هانتر

25- بول مانافورت

26- روجر ستون