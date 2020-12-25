نشر الجمعة ، 25 ديسمبر / كانون الأول 2020

(CNN) -- قالت متحدثة باسم إدارة الإطفاء في ناشفيل إن الشرطة ومسؤولي الإطفاء موجودون في موقع انفجار في مدينة ناشفيل عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، صباح عيد الميلاد.

وأضافت المتحدثة كندرا لوني لشبكة CNN: "هناك حادث ينطوي على انفجار. قسم شرطة مترو ناشفيل وإدارة مطافئ ناشفيل في الموقع".

وقالت الشرطة عبر تويتر، إن الانفجار "مرتبط بسيارة"، وهم يحققون مع شركائهم الفيدراليين. وأشارت إلى أنه وقع بوسط المدينة.

في حين قال المتحدث باسم الشرطة، في مؤتمر صحفي: نعتقد أن الانفجار كان مُتعمداً.

وقال جون كوبر عمدة ناشفيل، لشبكة CNN، إنه "على علم بحدوث انفجار" وكان في طريقه إلى مكان الحادث.

وتابع كوبر: "أعلم أن خدمات الطوارئ تطلب مساعدتنا، للتحقيق في سبب الانفجار وأنا متأكد من أنه سيتم نشر المزيد من المعلومات قريبًا".

وأضاف العمدة أن الانفجار وقع في الجادة الثانية على حافة منطقة الضيافة والسياحة في جزء تاريخي قديم من المدينة.

ولم يعرف كوبر ما إذا كانت هناك أنباء عن وقوع إصابات نتيجة للانفجار.

وأظهرت لقطات من قناة WTVF، التابعة لشبكة CNN، الدخان يتصاعد من حريق في الشارع، مع تناثر الحطام في المنطقة.

وقال شاهد العيان باك مكوي لشبكة CNN، إن الانفجار وقع أمام منزله مباشرة، لافتا أنه رأى ثلاث سيارات "مشتعلة بالكامل".

وأشار إلى أنه "كانت هناك أشجار منتشرة في كل مكان والزجاج منتشر في كل مكان"، وأنه رأى بعض الأشخاص الذين لم يصابوا بجروح لكنهم بدوا وكأنهم في حالة صدمة.