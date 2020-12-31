يعارض توجه نجله.. والد رئيس وزراء بريطانيا يطلب الجنسية الفرنسية

نشر الخميس ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2020

كابوس بريكست انتهى والاتفاق مع الاتحاد الأوروبي تم.. فماذا يعني ذلك؟

من كورونا إلى بريكست.. لماذا كانت السنة الأولى لبوريس جونسون في المنصب صعبة جدا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت إذاعة RTL الفرنسية، الخميس، بأن ستانلي جونسون، والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية، مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ كان يعارض "بريكسيت" على عكس نجله.

ونقلت RTL عن ستانلي جونسون قوله: "إنها ليست مسألة أن أصبح فرنسيا. إذا كنت أفهم الأمر بشكل صحيح، فأنا فرنسي، أمي مولودة في فرنسا، وأمها كانت فرنسية وجدها أيضا".

وأضاف ستانلي جونسون، وهو عضو مخضرم بحزب المحافظين البريطاني وعضو سابق بالبرلمان الأوروبي، أن "الأمر بالنسبة لي هو مسألة المطالبة بما أملكه بالفعل، وهذا يسعدني جدا".

وتابع والد رئيس الوزراء البريطاني بالقول: "سأكون أوروبيا دائما، هذا أمر مؤكد. لا يمكن القول لشخص إنجليزي: أنت لست أوروبيا"، مؤكدا أن "وجود رابط مع الاتحاد الأوروبي أمر مهم جدا".