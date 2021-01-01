(CNN)-- أعلن رئيس الوزراء سكوت موريسون في وقت متأخر من يوم الخميس، قبل ساعات من دخول عام 2021، أن النشيد الوطني، "Advance Australia Fair" ، قد تم تعديله للاعتراف بتاريخ السكان الأصليين في البلاد ومجتمعاتهم.

ويقول السطر الأول من النشيد: " فلنبتهج جميعًا كأستراليين، لأننا شباب وأحرار"، سينتهي الآن بعبارة "واحد وحر".

وكتب موريسون في مقال رأي نُشر في صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد": "قد تكون أستراليا كدولة حديثة شابة نسبيًا، لكن قصة بلدنا قديمة، مثلها مثل قصص العديد من شعوب الأمم الأولى التي نعترف بقيادتها ونحترمها بحق".

"بروح الوحدة، من الصواب أن نعترف الآن أيضًا بهذا ونضمن أن يعكس نشيدنا الوطني هذه الحقيقة والتقدير المشترك. تغيير "الشباب والحر " إلى"واحد وحر" لا يزيل شيئًا، لكنني أعتقد أنه يضيف كثير."

الحكومة لديها تاريخ في تغيير الأغنية لتصبح أكثر شمولاً - عندما تم إعلان التأليف الأصلي لبيتر دودز ماكورميك عام 1878 على أنه النشيد الوطني الرسمي في 1984، ليحل محل "حفظ الله الملكة"، تم تبديل نسختين من "الأبناء" بالجنس - صياغة محايدة.

وأصبح النشيد الوطني مثيرًا للجدل في السنوات الأخيرة، وسط نقاش متزايد حول تمثيل السكان الأصليين، وعدم المساواة المنهجية، والظلم العنصري. على وجه الخصوص، رفض الكثيرون عبارة "لأننا شباب وأحرار" - في إشارة إلى وقت هبوط الأسطول البريطاني الأول في أستراليا عام 1788 - نظرًا لأن أستراليا هي موطن لإحدى أقدم الحضارات المعروفة في العالم.

في عام 2018، تعرضت فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات لهجوم من قبل سياسيين بارزين، الذين طالبوا بطردها من المدرسة، لأنها رفضت الوقوف أثناء النشيد احتراماً للسكان الأصليين.

في العام التالي، احتل الرياضيون عناوين الصحف لرفضهم غناء النشيد الوطني في مباريات كرة القدم. وفي 2020، غنى لاعبو اتحاد الرجبي الوطني النشيد بلغة Eora Nation وهي المرة الأولى التي يُغنى فيها بلغة السكان الأصليين في حدث رياضي كبير.

ويقوم بيتر فيكري، مؤسس ورئيس منظمة غير هادفة للربح بحملة من أجل نشيد أكثر شمولاً منذ عام 2016.

ويقول: "وجد العديد من سكاننا الأصليون صعوبة، إن لم يكن من المستحيل، غناء الكلمات الإقصائية.. نحن ببساطة لا نستطيع أن نحمل نشيدًا يجرح شعبنا".

وعمل فيكري مع قادة ومغنين آخرين من السكان الأصليين لإنشاء كلمات بديلة وأكثر شمولاً - أحد التغييرات هو عبارة "واحد وحر" التي اعتمدها موريسون. واكتسبت حملتهم مزيدًا من الرؤية والزخم العام الماضي عندما أعربت غلاديس بريجيكليان، رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، عن دعمها.

وقال فيكري: "بصراحة، أنا سعيد.. إنها تحقق هدفًا رئيسيًا من عملنا، وهو تحويل كلمات الأذى أو الإقصاء إلى كلمات تشمل وتحتضن مجتمع متعدد الثقافات في القرن الحادي والعشرين."

كما احتفلت شخصيات أسترالية بارزة أخرى من السكان الأصليين، بما في ذلك وزير السكان الأصليين الأستراليين كين وايت والعداءة الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية كاثي فريمان، بالتغيير.

لكنها قوبلت أيضًا بتشكك من بعض الذين وصفوها بأنها غير جوهرية، وأكثر رمزية من إحداث أي تغيير حقيقي.

"تغيير كلمة واحدة من النشيد الوطني لا يكفي!"، غرد بطل العالم السابق للملاكمة من السكان الأصليين أنتوني موندين يوم الجمعة، مضيفًا أن البلاد بحاجة إلى "إلغاء الأغنية والبدء من جديد بقليل من التاريخ الأسود والتاريخ الأبيض."

واعترف فيكري صراحة بمثل هذه الانتقادات، قائلاً إن القوة الرمزية للحملة "لا يمكن أن تكون بديلاً عن الجوهر"، لكنه أضاف أن النشيد الوطني لا يزال "خطوة أولى مهمة للغاية".

وجادل نقاد آخرون بشأن رسالة الوحدة، وإدراج كلمة "حر" في القصيدة الغنائية، بأنها يقوضها السياسات المثيرة للجدل لطالبي اللجوء واللاجئين المحتجزين في مراكز الهجرة الخارجية سيئة السمعة في أستراليا، فضلاً عن الحواجز النظامية التي لا تزال تواجه السكان الأصليين.

في حين أن السكان الأصليين في البلاد يشكلون 3.3٪ من سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة، فإنهم يمثلون أكثر من ربع سجنائها البالغ عددهم 41 ألف سجين.

كما أن السكان الأصليين الأستراليين أكثر عرضة للوفاة بالانتحار بمقدار الضعف تقريبًا، ولديهم متوسط ​​عمر متوقع أقل بحوالي تسع سنوات، ومعدلات وفيات الرضع أعلى من الأستراليين غير الأصليين.

ويصل معدل البطالة بين السكان الأصليين الأستراليين أكثر من 4 أضعاف المتوسط ​​الوطني.

وأشاد إيان هام، رئيس منظمة السكان الأصليين، مؤسسة الأمم الأولى، بتغيير كلمات الأغاني - لكنه سلط الضوء أيضًا على الإجراءات الأخرى الأكثر واقعية التي يتعين اتخاذها.

على سبيل المثال، لا تزال أستراليا ليس لديها معاهدة بين حكومتها وسكانها الأصليين - على عكس دول الكومنولث الأخرى مثل نيوزيلندا وكندا. ولا يذكر الدستور الأسترالي صراحةً السكان الأصليين في البلاد.

وقال: "أعتقد أنها خطوة جيدة، ولكن بعد كل شيء، إنها مجرد خطوة واحدة، شيء واحد. والنشيد في حد ذاته هو مجرد أغنية". هناك مجموعة كاملة من المبادرات والتغييرات والجهود الأخرى التي يجب القيام بها لخلق تكافؤ الفرص للسكان الأصليين ، والمساواة في نتائج الحياة للشعوب الأصلية".