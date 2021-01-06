نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت مصادر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ"FBI" يحقق بعملية اختراق لموجة ترددات الملاحة الجوية والتهديد بضرب مبنى الكونغرس بطائرة انتقاما لمقتل اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت عدة مصادر مطلعة لـCNN إن التهديد لا يبدو أنه موثوق، لافتة إلى أن التهديد التقطته إدارة الحركة الجوية في نيويورك، وأن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحثون في هذا الأمر.

وقال مصدر في الإدارة الأمريكية لـCNN إن التهديد "غريب" والحادثة معزولة ولا تطابق أي معلومات استخباراتية، بالإضافة إلى كون التهديد ليس له أي روابط بأمور تتقفى أثرها الولايات المتحدة الأمريكية حول إيران.

ويشار إلى أنه حتى وإن كان التهديد غير موثوق بمصداقيته إلا أن الدخول على ترددات الملاحة الجوية والإدلاء بتهديدات تعتبر جنحة.

وكانت قناة CBS أول من نشر تقريرا حول وجود هذه التهديدات، في حين لم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي على طلب من CNN مؤكدا على أنه "يأخذ كل التهديدات بالعنف ضد السلامة العامة بصورة جدية".