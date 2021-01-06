مصادر لـCNN: بنس قال لترامب إنه لا يستطيع حجب فوز بايدن بالكونغرس

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت مصادر مطلعة أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أطلع الرئيس دونالد ترامب أنه لا يستطيع حجب مصادقة الكونغرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال ترامب الذي ضغط على بنس للتدخل، محذرا إياه بأن رفضه حجب مصادقة الكونغرس سيكون "ضارا" سياسيا له، وأن بنس قال لترامب إنه لا يملك السلطة للتأثير على عملية المصادقة، وفقا لمصدر مطلع على الحوار.

وأضاف بنس في حديثه مع ترامب بأن هناك جهات خارجية تقول إنه يملك السلطة للقيام بذلك في جلسة الكونغرس المقبلة إلا أنه أخبر من قبل المكتب الاستشاري في البيت الأبيض بأنه لا يملك مثل هذه السلطة، وفقا لمصادر مطلعة على الحوار.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر تقريرا حول ما قاله بنس لترامب في هذا الشأن، في لقاء جاء عقب اجتماع بنس مع أعضاء مشرعين لبحث دوره خلال عملية المصادقة في الكونغرس، في حين نفت حملة الرئيس ترامب حدوث مثل هذا الحوار في بيان نشرته.