مسؤول بالبنتاغون لـCNN: إرسال 6200 من قوات الحرس الوطني إلى واشنطن

كيف انطلقت شرارة أعمال الشغب في واشنطن؟ شاهد لحظات اقتحام مبنى الكونغرس منذ بدايتها حتى نهايتها

(CNN)-- قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية لشبكة CNN، إن عدة ولايات ومقاطعة كولومبيا تحشد ما يقرب من 6200 من رجال قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن.

ومن بين الحراس الذين تم نشرهم من خارج واشنطن ة 1000 من نيويورك و500 من ماريلاند و500 من نيوجيرسي.

كما ذكرت CNN سابقًا، قام الحرس الوطني في العاصمة أيضًا بتنشيط 1100 عضو الأربعاء للمساعدة في الرد على التمرد في مبنى الكونغرس.

ويوم الأربعاء، اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس لدى تصديقه على نتائج الانتخابات الأمريكية، التي بموجبها فاز الرئيس المنتخب جو بايدن بالرئاسة.