الكونغرس يصادق على فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي.. وهذه النتيجة

نشر الخميس ، 07 يناير / كانون الثاني 2021

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— صادق الكونغرس الأمريكي، الخميس على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي وهو الحد المطلوب للمرشح للفوز بسباق الرئاسة الأمريكية.

وانتهت عمليات المصادقة على نتائج المجمع الانتخابي حيث يتقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.

أما في الولايات التي قدم فيها مشرعون اعتراضا على قوز ترامب، فكانت كالآتي:

- بنسلفانيا: رفض مجلس النواب اعتراضا قدمه نائب وسيناتور من الحزب الجمهوري لنتيجة أصوات المجمع الانتخابي بتصويت 92-7، بانتظار تصويت مجلس الشيوخ.

- أريزونا: رفض الكونغرس اعتراضا قدمه سيناتور ونائب من الحزب الجمهوري بنتيجة 93-6 في حين رفض مجلس الشيوخ هذا الاعتراض بنتيجة 303-121.