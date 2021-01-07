روحاني يصف ترامب بـ"الرجل المريض" بعد اقتحام الكونغرس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، نظيره الأمريكي، دونالد ترامب بـ"الرجل المريض" وذلك في أعقاب اقتحام عدد من مؤيديه لمبنى الكونغرس خلال جلسات المصادقة على نتيجة أصوات المجمع الانتخابي.

وقال روحاني في كلمة متلفزة نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن "ما شاهدناه ليلة أمس (الاربعاء) في امريكا اظهر مدى هشاشة الديمقراطية الغربية وفشلها، لكونها قائمة على اسس غير ثابتة".

وتابع قائلا: "لقد شاهدنا كيف يمكن لإنسان شعبوي أن يلحق على مدى 4 سنوات هذا الكم من الدمار ببلاده، ويحرج بلده وينتقص من سمعته؛ فضلا عن الصدمات التي تسبب فيها للمنطقة وفلسطين وسوريا واليمن".

واضاف أنه "بطبيعة الحال عندما يتسلم شخص غير سليم زمام القوة بيده، سيعرض بلاده والعالم الى مشاكل كثيرة"؛ معربا عن "أمله بان يستخلص العالم اجمع وقادة البيت الابيض القادمون العبر مما حدث في امريكا يوم أمس"، وفقا للوكالة الإيرانية.

واستطرد روحاني قائلا إن "اولئك الذين يتسلمون الحكم خلال الاسبوعين القادمين في البيت الابيض، عليهم ان يعوّضوا عما حدث، وان يعيدوا الشعب الامريكي الذي هو شعب عظيم الى مكانته الحقيقية؛ هؤلاء مطالبون بان يعودا الى الظروف التي تليق بالمجتمع الدولي اي العقلانية والامتثال الى القانون".