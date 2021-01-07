هذا ما قاله الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن مظاهرات اقتحام الكونغرس

كيف انطلقت شرارة أعمال الشغب في واشنطن؟ شاهد لحظات اقتحام مبنى الكونغرس منذ بدايتها حتى نهايتها

موسكو، روسيا (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، في أول تعليق رسمي روسي على أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، إنها تتمنى أن يمر "الشعب الأمريكي الصديق" بهذه "اللحظة الدرامية في تاريخه بكرامة".

وانتقدت الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا نظام الانتخابات الأمريكية، واصفة إياه بأنه "عفا عليه الزمن"، مدعية أنه خلق "فرصًا" للانتهاكات، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية.

وقالت زاخاروفا: "في الوقت نفسه، نشير مرة أخرى إلى حقيقة أن النظام الانتخابي في الولايات المتحدة عفا عليه الزمن، ولا يفي بالمعايير الديمقراطية الحديثة، ويخلق فرصًا لانتهاكات عديدة، وأصبحت وسائل الإعلام الأمريكية أداة للنضال السياسي".

وأضافت زاخاروفا: "تسبب هذا إلى حد كبير في حدوث انقسام في المجتمع يمكن ملاحظته الآن في الولايات المتحدة"، وجاءت تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية رغم الانتقادات المستمرة من المنظمات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان للانتخابات والحريات في روسيا.