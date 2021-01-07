مصدر في البيت الأبيض: هدف المحتجين احتلال مبنى الكونغرس طيلة الليل

شاهد.. لحظة إخلاء أعضاء الكونغرس بعد اقتحامه من قبل أنصار ترامب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد مصدر مقرب من البيت الأبيض على تواصل مع بعض المخربين الذين اقحتموا مبنى الكونغرس، الأربعاء، أن هدف هؤلاء البقاء في المبنى طيلة الليل.

وستؤدي هذه الخطوة لتعديل العملية الدستورية (التصديق على أصوات المجمع الانتخابي) والتي عطلتها أعمال عنف في مبنى الكونغرس.

وقال المصدر إن هدف بعض المخربين "احتلال الكابيتول طيلة ساعات الليلة"، حسب قوله.

ووفقا لتقرير نُشر سابقا، فإن مستشار في البيت الأبيض قال إن بعض مساعدي ترامب بدأوا يشعرون بالغضب لعدم قيام الرئيس بالمزيد لوقف التمرد الذي يشهده الكونغرس.

وأشار المصدر إلى أن المساعدين كانوا يتوسلون ترامب لإلقاء كلمة من شأنها تهدئة الأجواء، وقال المصدر: "إنه لا يريد" أن يفعل أكثر مما يفعل الآن، وتابع قائلا: "إذا كان علينا أن ندفعه نحو الحشود الغاضبة، فالآن هو الوقت المناسب"، حسب قوله.