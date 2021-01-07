تطورات اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس أولا بأول

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في واقعة غير مسبوقة، اقتحم متظاهرون مؤيدون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس، الأربعاء، وذلك خلال تصديق أعضاء الكونغرس على أصوات المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية التي أظهرت فوز جو بايدن، وجاء ذلك بعد كلمة من ترامب من وسط حشود المتظاهرين في واشنطن أكد فيها رفضه لنتائج الانتخابات.
وفيما يلي تطورات الأحداث أولا بأول من الأحدث للأقدم:
-
بايدن يخاطب الأمريكيين في كلمة طارئة بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس
-
مصادر لـCNN: إصابة عدة ضباط شرطة خلال مواجهات مع مقتحمي الكونغرس
- بعد اقتحام الكونغرس.. البيت الأبيض: قوات الحرس الوطني في الطريق بأمر من ترامب
- بعد اقتحامه من قبل أنصار ترامب.. مايك بنس: يجب وقف العنف والدمار في مبنى الكونغرس فورا
- إيفانكا ترامب تصف المتظاهرين بـ"الوطنيين" وتطالبهم بوقف العنف فورا
- مساعدو ترامب يناشدونه لفعل المزيد من أجل وقف أعمال العنف في الكونغرس
- مصدران لـCNN: إصابة امرأة بطلق ناري في الصدر على أرض الكونغرس
- رفع التأهب الأمني في البيت الأمني وحراسه يتجولون ببنادق آلية بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس
- الشرطة الأمريكية تتعامل مع بلاغات عن احتمالية وجود عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من واشنطن
- ترامب يدعو أنصاره لدعم شرطة الكونغرس وقوات إنفاذ القانون ويحثهم على السلمية
- نجل ترامب يعلق على اقتحام الكونغرس ويدعو المتظاهرين للسلمية: هذا خطأ ولا يعبر عنا
- عمدة واشنطن يأمر بفرض حظر التجول بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين لترامب مبنى الكونغرس
- أنصار ترامب يقتحمون الكونغرس.. ووقف التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية.. وقوات الأمن تطلب تعزيزات إضافية
- أنصار ترامب يحاولون اقتحام الحواجز الأمنية حول الكونغرس وقوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع
- إغلاق مبنى الكونغرس خلال التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية.. واشتباكات بين أنصار ترامب وقوات الأمن خارجه
- زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مزاعم تزوير الانتخابات: إذا قلبنا النتيجة سندمر ديمقراطيتنا
- أعضاء جمهوريون بالكونغرس يعترضون على نتائج انتخابات الرئاسة في ولاية أريزونا
- رغم مناشدة ترامب.. مايك بنس يرفض عرقلة إقرار الكونغرس لأصوات المجمع الانتخابي
- ترامب من وسط مظاهرة أنصاره في واشنطن: لا نريد رؤية سرقة انتصارنا في الانتخابات.. ولن نستسلم