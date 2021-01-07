تطورات اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس أولا بأول

شاهد.. لحظة إخلاء أعضاء الكونغرس بعد اقتحامه من قبل أنصار ترامب

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في واقعة غير مسبوقة، اقتحم متظاهرون مؤيدون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس، الأربعاء، وذلك خلال تصديق أعضاء الكونغرس على أصوات المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية التي أظهرت فوز جو بايدن، وجاء ذلك بعد كلمة من ترامب من وسط حشود المتظاهرين في واشنطن أكد فيها رفضه لنتائج الانتخابات.

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